Les écoles primaires rouvrent aujourd'hui en Outaouais

Les mesures spéciales d'urgence s'appliquent toujours aux MRC de Gatineau, Collines-des-Outaouais et Pontiac.

Dans ces deux secteurs, qui repassent en zone rouge aujourd'hui, les commerces non-essentiels rouvrent également aujourd'hui et le couvre-feu est repoussé à 21h30.

Dans les MRC de Papineau et de la Vallée-de-la-Gatineau, les jeunes du secondaire retournent également à l'école, à raison d'une journée sur deux pour ceux de secondaire 3, 4 et 5.

Les jeunes seront de retour sur les bancs d'école après une absence, pour plusieurs, de plus de cinq semaines.

Les cas actifs en baisse en Outaouais

36 nouveaux cas de COVID-19 ont alourdi le bilan régional hier en Outaouais.

Le nombre de cas actifs est en baisse.

On en dénombre 331 à l'heure actuelle, une diminution de 195 cas actifs en l'espace d'une semaine.

Une éclosion est notamment en cours au Château Symmes, à Aylmer, où au moins 16 résidents ont contracté la COVID-19.

Au chapitre des hospitalisations, on compte 48 patients atteints de la COVID-19 à l'Hôpital de Hull et six autres à l'Hôpital du Pontiac.