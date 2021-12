Les élus de Gatineau adoptent le programme du conseil à l'unanimité

« Ce programme et notre approche de concertation témoignent de notre respect du principe de transparence et de notre sens des responsabilités en tant qu'élus. Je suis heureuse de voir l'engagement de l'ensemble des membres de ce conseil municipal. C'est un jalon important de ce mandat que nous venons de franchir ce soir. »

De nouvelles nominations

La mairesse, France Bélisle, a par ailleurs procédé hier aux nominations sur les différents comités et commissions de la ville.

Elle a notamment créé deux nouvelles commissions, une sur les aînés et l'autre sur l'environnement et la lutte aux changements climatiques, que la mairesse présidera elle-même.

« Notre lac-à-l'épaule a été l'occasion de faire un état de situation sur le portrait des commissions et les bilans des travaux des commissions ont été présentés. À la lumière des discussions, je suis convaincue que la composition des comités et commissions est optimale et que toutes et tous sauront y contribuer positivement. La création de deux nouvelles commissions fait écho de ce que nous avons entendu auprès de la population. La Commission des aînés ramène une voix importante à la table, et la Commission sur l'environnement et la lutte aux changements climatiques marque une priorité du nouveau conseil. Je suis fière de ces changements importants. » - France Bélisle, mairesse de Gatineau

Les comités et commissions en détails



Commission des aînés

- Denis Girouard, président;

- Jean Lessard, vice-président.



Commission sur le développement du territoire et de l'habitation

- Daniel Champagne, président;

- Jocelyn Blondin, vice-président;

- Anik Des Marais, membre.



Commission sur l'environnement et la lutte aux changements climatiques

- France Bélisle, co-présidente;

- Anik Des Marais, vice-présidente;

- Mike Duggan, membre.



Commission de développement économique

- Edmond Leclerc, président;

- Bettyna Bélizaire, vice-présidente.



Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine

- Isabelle N. Miron, présidente;

- Steven Boivin, vice-président.



Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire

- Steven Boivin, président;

- Edmond Leclerc, vice-président;

- Tiffany-Lee Noris Parent, membre.



Commission Gatineau, Ville en santé

- Louis Sabourin, président;

- Steve Moran, vice-président;

- Denis Girouard, membre.



Commission jeunesse

- Tiffany-Lee Norris Parent, co-présidente;

- Louis Sabourin, membre;



Commission sur les transports, les déplacements durables et la sécurité

- Olive Kamanyana, présidente;

- Caroline Murray, vice-présidente.



Comité ville intelligente (optimisation des services)

- Steven Boivin, président;

- Daniel Champagne, vice-président.



Comité de toponymie

- Gilles Chagnon, président.



Comité de vérification

- Mike Duggan, président;

- Steve Moran, vice-président.



Conseil local du patrimoine

- Mario Aubé, président;

- Mike Duggan, vice-président;

- Caroline Murray, membre.



Table de concertation du vivre-ensemble

- Tiffany-Lee Norris Parent, présidente;

- Steve Moran, vice-président;

- Denis Girouard, membre;

- Isabelle N. Miron, membre.



Table de concertation des événements

- Louise Boudrias, présidente;

- Mario Aubé, membre;

- Steven Boivin, membre;

- Tiffany-Lee Noris Parent, membre.



Table de concertation du centre-ville

- France Bélisle, présidente;

- Steve Moran, vice-président;



Corporation de l'aéroport exécutif de Gatineau - Ottawa

- Jean Lessard, président;

- Denis Girouard, membre;

- Olive Kamanyana, membre.