Les Gatinois invités à réduire leur consommation d'eau potable

Gatineau demande à la population de réduire le plus possible sa consommation d'eau potable.

En cette période de canicule, la demande est inhabituellement élevée.

Les Gatinois doivent éviter l'arrosage, le lavage de véhicules et le remplissage de piscines.

« Entre 3h et 9h et entre 18h et 21h, il est suggéré de remettre la lessive, les bains ou les douches ainsi que l'utilisation du lave-vaisselle à d'autres moments de la journée. »

Extrait du communiqué de presse de la Ville de Gatineau