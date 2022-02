Les Gatinois recevront leur compte de taxes municipales

Près de 100 000 comptes de taxes municipales seront envoyés cette semaine aux contribuables gatinois.

Cette année, le premier versement doit parvenir à la Ville au plus tard le 23 mars et le second versement doit être fait avant le 30 juin.

Modes de paiement possibles :

- Par Internet ou par téléphone auprès d'un établissement financier;

- Par adhésion au programme de prélèvement automatique de la Ville de Gatineau;

- En personne, en se rendant au comptoir ou au guichet automatique d'un établissement bancaire;

- Par la poste en utilisant les coupons et les enveloppes-réponses;

- Par dépôt d'un chèque ou d'un mandat-poste accompagné des coupons au guichet d'un

Les propriétaires qui n'auront pas reçu leur compte de taxes le 7 mars devront communiquer avec la Ville au 819 243-2400.