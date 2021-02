Les Gatinois s'ennuient d'aller au restaurant

- Les rassemblements dans les lieux privés sont interdits, sauf exceptions.- Les restaurants pourront rouvrir avec une limite de deux adultes par table accompagnés de leurs enfants d'âge mineur avec tenue de registre et preuve de résidence de la région.- Les bars, brasseries, casinos et tavernes doivent demeurer fermés.- Les activités sportives et de loisirs, incluant les cours, sont permises dans les lieux publics intérieurs pour les personnes seules, en duo ou entre occupants d'une même résidence. Les centres de conditionnement physique pourront donc rouvrir.- Les activités sportives ou récréatives extérieures seront permises avec un maximum de 8 personnes.- Les cinémas et salles de spectacle auront la possibilité de rouvrir leurs portes dès le 26 fevrier.