Les «Grands Feux» de retour à leur formule originale

Les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy seront de retour à leur formule originale cet été sur le site du Musée canadien de l’histoire.

L'événement se tiendra les mercredis et samedis, du 3 au 20 août, sous le thème «Feux de la reconnexion».

Six spectacles de feux d'artifice illumineront le ciel de Gatineau, alors qu'une soirée d'ouverture a été ajoutée à la programmation, en plus de la compétition opposant quatre pays, et de la grande finale.

Les billets sont en vente sur le site web des Grands Feux.

Liste des spectacles

Mercredi 3 août : Grande Ouverture

Samedi 6 août : France

Mercredi 10 août : Canada

Samedi 13 août : Mexique

Mercredi 17 août : États-Unis

Samedi 20 août : Grande Finale