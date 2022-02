Les klaxons devront cesser temporairement à Ottawa

Les klaxons des camions et autres manifestants devront cesser temporairement à Ottawa.

Un juge de la Cour supérieure de l'Ontario a accordé cet après-midi une injonction de 10 jours pour empêcher les camionneurs stationnés dans les rues du centre-ville de la capitale fédérale de klaxonner sans relâche.

Le juge Hugh McLean dit que l'injonction est temporaire parce qu'il a besoin d'entendre plus de preuves, mais qu'il en avait suffisamment entendu jusqu'à maintenant pour rendre cette décision.

Vendredi dernier, un avocat a fait valoir que le bruit incessant des sirènes et des klaxons à haut niveau de décibels nuisait considérablement à l'utilisation et à la jouissance privée des maisons et que ce comportement était totalement déraisonnable et injustifié.