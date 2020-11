Les maisons se vendent rapidement à Gatineau

Le marché immobilier est loin de s'être essoufflé en octobre dernier à Gatineau.

Au contraire, les maisons se sont vendues un peu plus cher et beaucoup plus rapidement qu'à la même période l'an dernier.

Le délai de vente pour une maison unifamiliale est passé d'une moyenne de 58 jours en 2019 à 33 jours cette année.

L'écart est encore plus grand pour les ventes de copropriétés alors que le délai est passé de 86 à 28 jours.

D'ailleurs, les copropriétés ont eu la cote le mois dernier à Gatineau avec une importante hausse des ventes de 64% comparativement à octobre 2019.