Les musées de l'histoire et de la guerre dans les salles de classe

Le Musée canadien de l'histoire et le Musée canadien de la guerre s'invitent dans les salles de classe à travers tout le pays.

Ils ont créé de nouveaux programmes scolaires virtuels qui seront offerts gratuitement pendant l'année 2021-2022, et ce autant pour les jeunes du primaire que du secondaire.

« Par l'entremise d'artéfacts, d'histoires vécues, d'oeuvres d'art, de photographies et de présentations interactives, les programmes scolaires des Musées permettent de découvrir l'histoire du Canada dans toute sa richesse, et ce, peu importe l'endroit où l'on se trouve. »

Musée de l'histoire :

- deux programmes sont destinés aux élèves du primaire et portent sur les Premiers Peuples de la côte Nord-Ouest et sur les éléments clés de Grande Galerie

- un troisième se penche sur la Confédération et s'adresse aux jeunes du secondaire

Musée de la guerre :

- un programme est destiné aux plus jeunes et se concentre sur l'histoire d'un soldat

- un autre met en valeur des artéfacts de la Première Guerre mondiale et convient à des élèves d'un âge plus avancé

- un dernier, offert à tous les groupes d'âge, prend la forme d'une présentation d'une ancienne combattante ou d'un ancien combattant

Source : Musée canadien de l'histoire et le Musée canadien de la guerre