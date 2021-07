Les Olympiques de Gatineau pourront dire aurevoir à Guertin

Après le départ des personnes en situation d'itinérance vers le Motel Montcalm sur Gréber, il ne faut surtout pas penser que c'est de nouveau tranquille au centre Robert-Guertin.

Au contraire, la Ville de Gatineau a décidé de rouvrir temporairement l'aréna afin de maintenir une offre de service pour les gens du secteur ouest durant les travaux d'entretien des arénas Cholette et Jean-Paul-Sabourin, qui sont prévus cet automne.

La réouverture de Guertin permettra donc de célébrer les Olympiques de Gatineau avant leur grand départ vers leur nouveau domicile au Centre Slush Puppie dans le secteur de la Cité.

Le nouveau Centre Slush Puppie, dans le secteur de Gatineau, dispose de trois patinoires communautaires - destinées aux résidents, organismes et écoles - et de gradins pouvant accueillir de 250 à 500 spectateurs. Une autre glace du complexe, qui deviendra le domicile des Olympiques, offrira une trentaine de loges privées et pourra accueillir plus de 4 000 personnes. Cette glace sera inaugurée cet automne.

Source : Ville de Gatineau