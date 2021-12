Les équipes d'Hydro-Québec ont travaillé fort au cours des dernières heures.

Ils ont réussi à rebrancher la vaste majorité des foyers de l'Outaouais qui étaient privés de courant suite aux forts vents qui ont soufflé sur la région samedi.

À 6h, on ne comptait plus que 354 clients sans électricité à l'heure actuelle, alors qu'on en dénombrait plus de 30 000 au plus fort des pannes.