Les policiers d'Ottawa s'attaqueront à la vitesse sur les routes

Les policiers d'Ottawa auront les amateurs de vitesse et les conducteur dangereux sur leur radar au cours des prochaines semaines.

À compter de samedi, ils déclencheront l'opération «NoiseMaker», visant à contrer les excès de vitesse, les manœuvres périlleuses et le vacarme dans les rues de la ville.

« Les rues d’Ottawa ne sont pas censées servir de pistes de course personnelles à qui que ce soit. Des agents seront à l’oeuvre durant la journée, en soirée et les fins de semaine pour veiller à ce que chacun, surtout les familles et les enfants, soit en sûreté sur les voies publiques et dans son quartier. »

- Rob Cairns, sergent à l’Unité de la circulation de la Police d’Ottawa