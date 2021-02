Les propriétaires de spas veulent aussi rouvrir leurs portes

Les propriétaires du Nordik Spa-Nature de Chelsea demandent au gouvernement Legault d'autoriser la réouverture de leurs installations.

Ils ne s'expliquent pas pourquoi les piscines pourront rouvrir sous peu partout en province, même en zone rouge, mais que leurs bassins extérieurs doivent demeurer fermés.

« Le gouvernement n'arrête pas de nous dire de faire des activités extérieures, mais la majeure partie de nos activités sont à l'extérieur. Donc, pourquoi on peut ouvrir des piscines intérieures, mais on ne peut pas ouvrir nos bassins et nos bains extérieurs. C'est une incompréhension totale de notre part. »

Daniel Gingras, copropriétaire du Nordik Spa-Nature