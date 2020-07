Les restaurants, bars et gyms rouvrent aujourd'hui à Ottawa

En Ontario, c'est ce matin que s'entame la troisième et dernière phase du plan de déconfinement.

Les bars, restaurants, gyms et cinémas peuvent rouvrir dans la plupart des régions, dont Ottawa et l'Est ontarien.

La limite en matière de rassemblements passe également à 50 personnes à l'intérieur et à 100 personnes à l'extérieur, tout en respectant la distanciation physique.

Hier, l'Ontario a prolongé jusqu'au 29 juillet ses décrets d'urgence liés à la pandémie.

111 nouveaux cas et 5 nouveaux décès ont été rapportés hier en province.

À Ottawa, 15 nouveaux cas ont été recensés, mais on n'a enregistré aucun décès lié à la COVID-19 depuis maintenant 20 jours.