Les restos, bars et gyms rouvrent samedi à Ottawa

Les bars, les gyms et les restaurants pourront rouvrir dès samedi à Ottawa, alors que le gouvernement Ford a annoncé hier un assouplissement des mesures sanitaires liées à la COVID-19 dans les zones chaudes.

Certaines restrictions seront toutefois en vigueur quant au nombre de clients et aux heures d'ouverture.

L'Ontario a d'ailleurs dévoilé hier un nouveau code de couleurs semblable à celui du Québec pour la classification des régions sanitaires.

Dans le nouveau cadre d'intervention, elles seront classées soient en zones vertes, jaunes, oranges ou rouges.

Restrictions en vigueur dans les restaurants et bars d'Ottawa (zone orange):



- Nombre maximum de 50 personnes à l’intérieur

- Limitation des heures d’exploitation, les établissements doivent fermer à 22 h

- Il est possible de vendre et de servir de l’alcool uniquement entre 9 h et 21 h

- Aucune consommation d’alcool entre 22 h et 9 h

- Dépistage des clients obligatoire (par exemple, un questionnaire)

- 4 personnes au maximum peuvent être assises ensemble

- Fermeture des bars de danseuses