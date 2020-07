Les Sentinelles de retour au Monument commémoratif de guerre à Ottawa

Les Sentinelles sont de retour depuis hier à la tombe du Soldat inconnu au Monument commémoratif de guerre à Ottawa.

Elles arrivent en poste avec quelques semaines de retard. En raison de la pandémie, la date de leur retour a dû être repoussée.

D'ailleurs, vous allez remarquer que les Sentinelles aussi portent le masque et qu'elles doivent respecter les mêmes consignes sanitaires.

Les sentinelles sont généralement postées 7 jours sur 7 devant le monument, mais cette année elles seront en service selon un horaire réduit, du lundi au vendredi, entre 9h et 15h.

« La Tombe du Soldat inconnu est l’un de nos rappels les plus importants du service et du sacrifice des membres des Forces armées canadiennes au Canada. Nous honorons les membres passés et présents dont les actions, au pays et à l’étranger, nous ont donné la liberté et la qualité de vie que nous apprécions. Je remercie nos partenaires de la Ville d’Ottawa qui nous ont aidés à réaliser ce programme dans les circonstances extraordinaires que nous connaissons. J’encourage les Canadiens, en restant prudents, à visiter le site et à rendre hommage à nos héros tombés au combat. »

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale