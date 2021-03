Les spas espèrent avoir le feu vert pour rouvrir en zone orange

Les attentes sont grandes en vue de l'annonce du premier ministre François Legault en fin de journée.

Québec pourrait assouplir les mesures sanitaires après la semaine de relâche en faisant passer certaines régions en zone orange.

Les propriétaires de spas de la province reviennent à la charge et espèrent que le gouvernement en profitera pour annoncer leur réouverture.

Ils ne s'expliquent toujours pas pourquoi les piscines ont pu rouvrir, même en zone rouge, mais pas leurs bassins extérieurs.

Ils s'attendent maintenant à pouvoir rouvrir en zone orange au même titre que les gyms et les restaurants.

Les propriétaires du Nordik Spa-Nature à Chelsea avaient fait une sortie publique à ce sujet le mois dernier.

« Les propriétaires de spas attendent des réponses positives lors la prochaine annonce. Il serait incompréhensible et injuste que les spas demeurent fermés en zone orange avec toutes les mesures sanitaires mises en place ainsi que les nombreux bienfaits physiques et mentaux pour la population. Nous comprenons que le gouvernement ait dû faire des choix difficiles à un certain moment, mais il est temps maintenant d’être cohérent. »

Véronique Lemieux, présidente de l'Association québécoise des spas