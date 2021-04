Les travailleurs essentiels vaccinés dès la mi-mai en Ontario

L'Ontario passe à la phase 2 de sa campagne de vaccination contre la COVID-19.

Ceux qui sont âgés de 60 ans et plus pourront commencer à prendre rendez-vous dès demain.

Dans certaines zones chaudes, la limite d'âge a été fixée à 50 ans. À Ottawa, par exemple, ça touchera les résidents de trois quartiers en particulier.

Le gouvernement Ford espère être en mesure de commencer à vacciner les travailleurs essentiels dès la mi-mai.

« À mesure que les vaccins arrivent, nous nous concentrons sur les communautés les plus durement touchées par la COVID-19 et sur les personnes dont l'état de santé présente les risques les plus élevés. Grâce au travail extraordinaire d'Équipe Ontario, nous avons pour objectif de fournir plus de 9 millions de vaccins dans tout l'Ontario d'ici la fin du mois de juin. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario