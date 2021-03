Logemen'occupe recommande aux locataires de renouveler leur bail

L'organisme Logemen'occupe lance un message de prudence aux locataires de la région alors que la période de renouvellement des baux s'amorce.

Selon les dernières données de la SCHL, le taux d'inoccupation des logements locatifs à Gatineau se situait à 1,6% et atteignait même 1% pour les logements de 3 chambres et plus.

Devant cette pénurie, l'organisme recommande aux locataires de renouveler leur bail, à moins d'être assurés d'en avoir déjà signé un autre.

« On se retrouve actuellement face à une situation où les logements qui réapparaissent sur le marché ne correspondent pas à la capacité de payer de la majorité des locataires. En tant qu'organisme de défense des droits des locataires, nous voulons éviter que ceux-ci se retrouvent sans logement cet été. Voilà pourquoi nous recommandons aux locataires de l'Outaouais de renouveler leur bail, si cela est possible pour eux. Sinon, avant de résilier leur bail, ils doivent s'assurer d'en avoir signé un nouveau. » François Roy, coordonnateur de Logemen'occupe