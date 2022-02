LOGEMENT : Montréal n'entend plus à rire avec les propriétaires irresponsables

Montréal exigera une certification de propriétaire responsable pour mieux protéger les locataires, dès l'an prochain. Il s'agit d'une promesse électorale de Valérie Plante dans le cadre des 100 premiers jours de son mandat.

La certification s'appliquera aux bâtiments de huit logements et plus et vise à assurer l’accès à un logement salubre et sécuritaire. Environ 250 000 immeubles de la métropole seront touchés. Pour l'obtenir, les propriétaires devront fournir une preuve attestant de l’entretien adéquat de leur bâtiment.

Ceux dont les immeubles ne sont pas en bon état ou qui omettent de faire leurs déclarations pourront écoper d’amendes salées.

L'administration Plante veut également contrer le phénomène grandissant des rénovictions et les hausses de loyer abusives. Ainsi, les gestionnaires d’immeubles devront aussi dévoiler les montants des loyers de chaque unité locative. Cette information sera accessible au public.

«Ces histoires d'horreur d'immeubles multi-logements infestés par la vermine ou encore dévastés par la moisissure, c'est inacceptable. Ou encore les stratégies qui consistent à laisser des gros immeubles vacants sans entretient pour justifier des rénovations qui triplent le montant des loyers par la suite, faut que ça cesse!» -la mairesse Valérie Plante

La certification sera renouvelée tous les 5 ans.

Le projet fera l’objet d’une consultation publique au printemps 2022 par la Commission permanente sur le développement économique et urbain et l'habitation.