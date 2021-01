Logement social : bientôt 143 nouvelles unités en Outaouais

Québec et Ottawa s'unissent afin d'appuyer financièrement des projets de logements sociaux en Outaouais.

L'initiative permettra de créer 143 nouvelles unités de logements pour notamment des personnes âgées en perte d'autonomie et des femmes en difficulté.

29 unités seront entièrement destinées à des personnes itinérantes ou à risque d'itinérance.

Gouvernement du Québec

Ces nouveaux logements sociaux viendront répondre à un important besoin en matière d'habitation dans la région.

Le gouvernement du Québec s'engage également à financer le supplément au loyer de certains projets. Ça signifie que les locataires admissibles débourseront seulement 25% de leurs revenus pour se loger.

« L’habitation est une priorité pour notre gouvernement et nous le démontrons une fois de plus par la conclusion, avec le gouvernement fédéral, d’une entente concernant l’ICRL. Grâce à cette collaboration, 143 nouvelles unités seront construites, rapidement, pour répondre aux besoins de Gatineau. À la suite des deux derniers budgets, notons que notre gouvernement a également consenti plus de 410 M$ pour permettre d’accélérer le rythme de livraison des projets d’habitation financés par l’entremise d’AccèsLogis, et ce, au bénéfice de tous les Québécois. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation