Logement social : Gatineau, Québec et Montréal se mobilisent

Le maire de Gatineau s'est joint aujourd'hui à la mairesse de Montréal et au maire de Québec pour demander au gouvernement Legault un meilleur financement des logements sociaux.

Ils exigent que Québec investisse une somme de 200 millions de dollars pour répondre aux besoins.

« On sent une volonté d'agir. Par contre, on veut souligner l'urgence que ça fasse partie de la relance et que ça fasse partie du prochain budget du gouvernement du Québec. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau