Logement social: une manifestation est prévue aujourd'hui à Gatineau

Une manifestation pour le logement social est prévue cet avant-midi devant le bureau de circonscription du député de Chapleau, Mathieu Lévesque, sur le boulevard Gréber, à Gatineau.

Le Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais revendique un plus grand investissement provincial en la matière.

Ses membres se réuniront à 11h pour dénoncer la situation dans laquelle baigne la région.

Vendredi dernier, le maire de Gatineau s'est joint à la mairesse de Montréal et au maire de Québec pour demander un meilleur financement des logements sociaux.

Ils ont exigé que Québec investisse une somme de 200 millions de dollars pour répondre aux besoins.

« On sent une volonté d'agir. Par contre, on veut souligner l'urgence que ça fasse partie de la relance et que ça fasse partie du prochain budget du gouvernement du Québec. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau