Mairie d'Ottawa: Catherine McKenney fait le saut

À Ottawa, Catherine McKenney a officiellement fait le saut dans la course à la mairie hier.

La conseillère du quartier Somerset avait annoncé son intention de briguer la mairie à la fin de 2021, quand l'actuel maire avait indiqué qu'il ne se représenterait pas.

« J'aime Ottawa. C'est une ville moderne et progressiste avec un potentiel énorme. Ensemble... nous pouvons en faire la ville la plus saine du monde. Nous pouvons avoir des transports en commun abordables et fiables. Nous pouvons aménager nos quartiers pour que la marche et le vélo soient sécuritaires et accessibles. Où tout le monde peut se déplacer dans notre ville, à l’année. Nous pouvons rendre notre ville plus verte avec plus d'arbres et plus de parcs. Une ville où nos entreprises locales, nos artistes et nos quartiers uniques peuvent se développer et prospérer. Nous méritons une ville qui progresse et sera notre fierté. Une ville inclusive! »

- Catherine McKenney, candidate à la mairie d'Ottawa