Mairie de Gatineau : pas de 3e mandat pour Maxime Pedneaud-Jobin

« Monsieur Pedneaud-Jobin a dévoué 13 ans de sa vie à la Ville de Gatineau. Nous souhaitons bonheur et santé à toute sa famille, et lui souhaitons personnellement beaucoup de succès dans ses nouveaux projets professionnels. L’équipe Brigil poursuit sa mission de bâtisseur citoyen pour développer notre belle région avec cœur et continuera de travailler en étroite collaboration avec la Ville de Gatineau, avec le nouveau maire ou la nouvelle mairesse, et avec le conseil municipal pour tous nos projets. »

Gilles Desjardins, président fondateur de Brigil