Mairie de Gatineau: un quatrième candidat se lance

Un quatrième candidat se lance dans la course à la mairie de Gatineau.

Rémi Bergeron sera candidat aux élections municipales de novembre prochain.

L'ancien directeur général de la municipalité de Bowman avait également tenté sa chance en 2017, mais avait récolté moins de 3% des votes.

« La Ville de Gatineau mérite un maire d’expérience avec des compétences techniques pour revoir l’ensemble des services et les évaluer afin d’offrir des services de qualité aux citoyens tout en respectant leur capacité de payer. C’est pour tout cela que d’entrée de jeu je crois que le projet de Tramway dans l’ouest de la ville est trop dispendieux et devra être réévalué. Le problème demeure les ponts entre Ottawa et Gatineau en période de pointe. Cependant il faudra tout refaire avec le travail à la maison instauré durant la pandémie qui ne disparaîtra pas demain matin. Je favorise les voies réservées avec des express et des autobus électriques de plus petits formats en période hors-pointe ainsi que l’usage de taxi bus électriques pour optimiser notre système de transport en commun. »

- Rémi Bergeron, candidat à la mairie de Gatineau