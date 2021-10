Mairie | France Bélisle propose le transport gratuit pour les jeunes

La candidate indépendante à la mairie de Gatineau, France Bélisle, a proposé ses idées aujourd'hui en matière de transport actif et collectif.

Si elle est élue le 7 novembre prochain, elle entend confier à la STO de nouvelles responsabilités pour déployer une vision d'ensemble de tous les modes de transport, et ce d'ouest en est de la ville.

Quelques propositions de Mme Bélisle :

1. Miser sur l'expertise de la STO pour propulser la mobilité durable à Gatineau

France Bélisle souhaite confier à la Société de transport de l'Outaouais (STO) de nouvelles responsabilités pour qu’elle déploie une vision d'ensemble du transport actif, collectif et de proximité. La STO doit assumer la vision de la mobilité pour tout le territoire ce qui implique une vision d'ensemble de tous les modes de transport.

2. Accès plus facile aux principales lignes d'autobus (dernier km)

L'installation de cages à vélos dans les Parc-o-bus, l'entretien de pistes cyclables 12 mois par année, le déneigement des ruelles pour assurer des déplacements faciles l'hiver, et un service de location de vélos et/ou de trottinettes en libre-service, sont à considérer.

3. La pandémie qui change tout

Analyser des solutions tels le micro-transit et le transport à la demande (analyse du projet pilote en cours dans l'Est) en réponse notamment au télétravail.

4. Autopartage de véhicules écoénergétiques et stations de recharge

De concert avec la STO, soutenir le déploiement d'une offre plus complète d'autopartage de véhicules écoénergétiques et de stations de recharge. Ces véhicules pourront favoriser l'accès aux principales lignes d'autobus ou encore, permettre de délaisser un véhicule du ménage pour se rendre au travail. Pour réussir, il faut augmenter le nombre de véhicules en partage et se pencher sur la règlementation actuelle des stationnements, ce que la candidate s'engage à faire.

5. Mettre en place des mesures pour contrer l'auto-solo

La mise en place de divers incitatifs financiers, d'applications numériques pour le covoiturage, de stationnement réservé à taux avantageux voir nul selon le nombre d'utilisateurs doivent être analysés. La STO pourrait ainsi agir en maître d'oeuvre d'une stratégie globale de transport, déployer et promouvoir ces types incitatifs afin de contrer l'auto-solo.

6. Transport gratuit pour les jeunes les soirs et la fin de semaine

Dans sa plateforme électorale, France Bélisle veut miser sur de nouvelles habitudes en transport, en commençant par les jeunes pour développer des réflexes. Ainsi, elle permettrait aux élèves du secondaire bénéficiant du transport scolaire intégré au réseau de la STO en semaine, de profiter de leur carte Multi pour se déplacer gratuitement en soirée et la fin de semaine, sur tout le réseau.

Source : France Bélisle