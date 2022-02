Manifestation à Ottawa: deux arrestations pour méfaits et port d'arme

« Nous tenons à ce que ce soit clair, tant pour les présentes manifestations que pour tout manifestation envisagée : les activités illégales ne seront aucunement tolérées. Pour ceux qui enfreindront les règlements municipaux, le Code de la route et le Code criminel du Canada, il y aura des conséquences. »

Huit plaintes ont aussi été reçues via la ligne téléphonique mise en place en début de semaine, dont trois pour des crimes à caractère haineux.

L'un d'entre eux, Matthew Dorken, 29 ans, aurait commis un méfait de moins de 5000$ samedi, mais il n'avait pas été arrêté à ce moment pour éviter une confrontation plus importante.

La grogne gagne du terrain

Après cinq jours de manifestation, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander aux manifestants de rentrer chez eux.

Quelques 250 manifestants et des dizaines de camions occupent toujours la colline parlementaire et les rues du centre-ville selon le Service de police d'Ottawa.

Les confrontations entre manifestants et résidents se font d’ailleurs de plus en plus fréquentes.

Des résidents du centre-ville, exaspérés du bruit et de la présence de camions, n'hésitent pas à descendre dans les rues, certains avec des pancartes, pour dénoncer ce qu'ils qualifient de prise d'otage.

D'autres ont lancé des oeufs sur des véhicules de manifestants ou ont affiché des écriteaux dans leurs fenêtres pour narguer les camionneurs.

Des cas d'intimidation et de menaces ont été rapportés aux policiers.