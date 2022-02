Manifestation à Ottawa: la GRC enverra plus d'effectifs

À Ottawa, la GRC enverra davantage d'effectifs au centre-ville afin d'épauler les policiers qui encadrent la manifestation contre les mesures sanitaires.

On s'attend à un autre week-end mouvementé dans la capitale, alors que la manifestation pourrait prendre de l'ampleur, avec l'arrivée d'un convoi de tracteurs notamment, et que des contre-manifestations s'organisent.

« Le convoi à Ottawa a causé des perturbations importantes aux résidents locaux - y compris du vandalisme, du harcèlement, des expressions de haine et de violence et l'obstruction continue de nombreux services essentiels. La communauté a le droit de s'attendre à ce que la loi soit respectée et appliquée par la police, et que la sécurité publique soit maintenue. »

- Marco Mendicino, ministre fédéral de la Sécurité publique