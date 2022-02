Manifestation à Ottawa: une intervention imminente?

La police d'Ottawa n'est toujours pas intervenue pour déloger les manifestants qui occupent le centre-ville depuis maintenant trois semaines.

Plusieurs indices laissent toutefois croire ce matin à une intervention imminente.

Selon plusieurs sources, des policiers seraient notamment déployés à des endroits stratégiques, prêts à intervenir, et de nouvelles clôtures ont été installées aux abords du Parlement.

Le Service de police d'Ottawa a d'ailleurs lancé un ultimatum aux manifestants hier, les menaçant de les arrêter s'ils ne cessent pas leur occupation.

Une lettre leur a été distribuée stipulant que quiconque bloque des voies de circulation, ou aide d'autres à le faire, commet une infraction criminelle.

« Vous vous exposez à de graves sanctions si vous ne cessez pas vos activités illégales et ne retirez pas immédiatement vos véhicules et vos biens de tous les sites de manifestations illégales. Vous pourrez être arrêté et accusé d'infractions criminelles, notamment de méfait, et possiblement inculpé d'autres infractions non-criminelles. Votre véhicule et vos biens pourront être saisis ou enlevés. » - Service de police d’Ottawa

Le nouveau chef intérimaire, Steve Bell, qui promet des interventions plus fermes, affirme avoir un plan et que ses policiers sont prêts à intervenir. Il prévient toutefois que les techniques qui seront employées ont rarement été vues dans la capitale.

« Au fil des derniers jours, nous avons mis au point des stratégies visant à composer avec tous les scénarios possibles. Nous allons miser sur la sûreté publique, la sûreté des manifestants et celle des agents. […] Dans les prochains jours, vous entendrez parler de ces opérations et vous en serez témoins. Il faudra du temps pour accomplir tout cela correctement. Chaque étape sera mûrement réfléchie et méthodique. Je vous prie de nous accorder votre patience et votre confiance. Certaines des techniques […] ne sont pas couramment vues à Ottawa. Mais nous sommes disposés à y avoir recours au besoin pour aboutir à la plus sûre résolution et pour rétablir l'ordre. » - Steve Bell, chef intérimaire du Service de police d’Ottawa

Prête à être arrêtée

Dans une diffusion en direct sur Facebook hier soir, une des leaders du «convoi de la liberté», Tamara Linch, a appelé les manifestants à ne pas céder aux menaces des policiers.

Elle affirme être elle-même prête à se retrouver en prison.

« J'irai probablement quelque part demain où je recevrai trois repas par jour (rires) et c'est correct. Je veux que vous sachiez que je n'ai pas peur. S'il-vous-plaît, restez pacifiques et prenez soins les uns des autres. » - Tamara Linch, leader du «convoi de la liberté»

Après le chef, la présidente…

La manifestation à Ottawa a eu raison de la présidente de la Commission des services policiers. Diane Deans a été remerciée hier, au terme d'une réunion houleuse et forte en émotion.

Elle s'est attiré plusieurs critiques en embauchant un nouveau chef de police intérimaire, sans concours et sans consulter le conseil municipal. Un contrat aurait même déjà été signé avec l'ancien chef de police de Waterloo, ce qui a soulevé plusieurs questions au conseil municipal.

Selon CTV, le maire Jim Watson, qui aurait d’abord proposé à Mme Deans de démissionner lorsqu'il a eu connaissance du projet, est celui qui a proposé sa destitution.

« En l'espace de 24 heures, nous sommes passés d'un chef intérimaire à un autre chef intérimaire, qui n'est même pas d'Ottawa, qui ne connaît pas particulièrement bien notre ville, d'après ce que je comprends, et qui promet d'amener avec lui un certain nombre de consultants - je ne sais pas sur quoi ils vont consulter. Nous sommes au milieu de la plus grande crise que notre ville ait jamais connue et les yeux du monde entier sont braqués sur nous et j'ai pleinement confiance dans le chef intérimaire Bell pour nous faire traverser les prochains temps, qui, je le sais, seront des moments très, très difficiles pour chacun de nos premiers intervenants et de nos citoyens. » (traduction libre) - Jim Watson, maire d’Ottawa

C'est le conseiller Eli El-Chantiry qui remplace maintenant Diane Deans à la présidence de la Commission des services policiers.

Les mesures d’urgence à l’étude

La loi sur les mesures d'urgence, à laquelle Justin Trudeau veut recourir pour mettre fin aux manifestations contre les mesures sanitaires, sera débattue aujourd'hui au Parlement.

Le Parti conservateur et le Bloc Québécois ont déjà indiqué qu'ils voteront contre, alors que le NPD menace de retirer son appui à tout moment. Les conservateurs accusent le premier ministre de protéger ses intérêts personnels avant tout.

Le recours à la Loi fédérale sur les mesures d'urgence donne d'ailleurs plus de pouvoirs, notamment aux policiers pour intervenir, notamment celui de saisir les véhicules faisant partie de la manifestation.