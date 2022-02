Manifestation à Ottawa: une pétition pour forcer les policiers à agir

Plus de 35 000 personnes ont signé une pétition pour demander aux policiers d'Ottawa d'évincer du centre-ville les manifestants opposés aux mesures sanitaires.

Les instigateurs de la pétition réclament notamment que les rues soient dégagées, que les véhicules stationnés illégalement soient mis à l'amende et que les infractions concernant le bruit soient punies.

Ils déplorent que les policiers ne fassent rien, selon eux, pour rétablir le calme au centre-ville.

« Le convoi de la liberté se déroule depuis cinq jours et ne montre aucun signe de fin de sa propre volonté. Pendant ce temps, les résidents du centre-ville - y compris les sans-abri vulnérables et les malades mentaux - sont directement affectés par le bruit constant et une atmosphère de fête et de mauvais comportement. De plus, la circulation vers le centre-ville a été coupée, empêchant des milliers de citoyens d'accéder à leur emploi ou à d'autres services cruciaux pour la vie. Face à cela, la police d'Ottawa n'a rien fait, si ce n'est restreindre les pires infractions (après les profanations de statues et de monuments). »

- Extrait de la pétition