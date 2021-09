Manifestation anti-vaccin devant l'Hôpital d'Ottawa

La sécurité a été renforcée à l'Hôpital d'Ottawa où une importante manifestation est prévue cet après-midi.

Les manifestants sont contre la vaccination et les mesures sanitaires mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19.

« Les manifestants à l'extérieur de l'Hôpital mettent en danger non seulement les employés et les médecins, mais aussi les centaines de patients qui y reçoivent des soins chaque jour. L'Hôpital a resserré ses mesures de sécurité pour protéger son personnel et ses patients et ainsi éviter que les manifestations prévues ne perturbent les soins. »

La direction de l'Hôpital d'Ottawa