Manifestation de travailleurs de la santé de l'Outaouais

Des travailleurs de la santé de la région se feront entendre cet après-midi pour dénoncer la lenteur des négociations en vue du renouvellement de leurs conventions collectives.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux de l'Outaouais et le Syndicat des travailleuses et travailleurs du CHSLD Vigi à Gatineau manifesteront à l'intersection du boulevard des Allumettières et de la bretelle d'accès à l'autoroute 50, près de l'aréna Guertin.

Les deux syndicats affiliés à la CSN ont obtenu le mandat de déclencher une grève si nécessaire.

Les travailleurs sont sans contrat de travail depuis plus d'un an.