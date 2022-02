Manifestation: deux tiers des résidents d'Ottawa s'y opposent

Les deux tiers des résidents d'Ottawa sont opposés à la manifestation qui paralyse le centre-ville depuis maintenant 12 jours.

À l'inverse, 22% des répondants à un nouveau sondage de la firme Abacus Data soutiennent les manifestants dans leurs revendications. C'est particulièrement le cas chez les moins de 45 ans.

90% des répondants affirment par ailleurs que les manifestants ont eu l'occasion de faire valoir leur point de vue et qu'ils devraient maintenant quitter. 40% de ceux qui appuient les manifestants sont aussi de cet avis.

Les deux tiers des résidents d'Ottawa croient qu'il est encore possible d'expulser pacifiquement les manifestants du centre-ville.

40% des répondants jugent par ailleurs que le Service de police d'Ottawa a mal géré la situation, proportion qui grimpe à 45% dans le cas de Doug Ford, mais qui baisse à 38% pour le maire Jim Watson.

« La gestion de cette crise a été difficile et les réactions de la communauté à la façon dont les dirigeants l'ont gérée ont été mitigées. Beaucoup estiment que personne n'a bien géré les manifestations, y compris la police, le maire, le premier ministre et le premier ministre. Cependant, beaucoup pensent aussi que les responsables ont fait aussi bien qu'on pouvait s'y attendre, compte tenu des circonstances [...] Je soupçonne que si le convoi se poursuit, la pression continuera de s'accroître sur les trois niveaux de gouvernement pour qu'ils agissent, et que le soutien au message du convoi sera éclipsé par les perturbations qu'il cause non seulement aux habitants d'Ottawa mais aussi à la réputation internationale du Canada. »

- David Coletto, PDG de la firme Abacus Data