Manifestation: la Ville d'Ottawa réclame 1800 policiers de plus

Ottawa aura besoin de 1800 policiers et employés civils supplémentaires pour espérer mettre fin à la manifestation contre les mesures sanitaires.

Le maire et la présidente de la Commission de services policiers, Diane Deans, en ont officiellement fait la demande hier aux gouvernements fédéral et provincial.

« Les ressources suivantes sont requises d'urgence : 1000 officiers réguliers, 600 officiers d'ordre public, 100 agents d'enquête, 100 employés civils et toutes les ressources de soutien. Cela comprend une capacité d'enquêtes cybercriminelles, une expertise numérique et des médias sociaux, et une expertise financière. »

- Extrait de la lettre envoyée par Jim Watson et Diane Deans