Manifestation: le maire d'Ottawa déclare l'état d'urgence

Le maire d'Ottawa a déclaré l'état d'urgence dans la capitale en raison de la manifestation qui se poursuit au centre-ville pour une 11e journée.

Hier matin, les policiers estimaient à environ 500 le nombre de véhicules qui se trouvent toujours dans la zone rouge.

Jim Watson, qui souligne le danger et la menace à la sécurité des résidents, affirme que la capitale aura besoin de soutien pour rétablir le calme au centre-ville.

« La déclaration d’un état d’urgence reflète le grave danger ainsi que la menace à la sûreté et la sécurité des résidents posés par les manifestations continues et souligne le besoin de soutien de la part d’autres administrations et ordres de gouvernement. Cela offre également une plus grande souplesse au sein de l’administration municipale pour permettre à la Ville d’Ottawa de gérer la continuité des activités en vue d’assurer des services essentiels pour ses résidents ainsi que d’habiliter un processus d’approvisionnement plus flexible, favorisant ainsi l’achat de l’équipement nécessaire aux travailleurs de première ligne et aux premiers intervenants. » - Ville d'Ottawa

Le conseil municipal se rencontrera aujourd'hui pour faire le point sur la situation. Il n'est pas exclu de demander au gouvernement fédéral de prendre en charge la sécurité aux abords du Parlement.

Maxime Brindle / Noovo Info

Les policiers haussent le ton

Les policiers ont par ailleurs commencé à couper les vivres aux manifestants.

Le campement érigé au parc de la Confédération a notamment été démantelé et les policiers ont saisi 3200 litres d'essence, hier soir, au stade de baseball du chemin Coventry, que les manifestants utilisent comme quartier général.

Mackenzie Gray / CTV News

Les policiers ont annoncé que toute personne tentant de leur apporter du matériel de soutien pourrait être arrêtée.

Pour plus de renseignements, visitez : https://t.co/TRVMjSjqk1 pic.twitter.com/kKQS61uwjY — Ville d'Ottawa (@ottawaville) February 6, 2022

Sept personnes ont été arrêtées et plus de 450 constats d'infraction ont été émis en marge de la manifestation depuis samedi matin, notamment pour bruit excessif, usage de feux d'artifice et non-respect de la signalisation.

Plus de 60 enquêtes criminelles ont été ouvertes.

Jim Watson et Peter Sloly sommés de démissionner

Plus de 2000 personnes ont signé une pétition pour réclamer la démission du maire d'Ottawa et du chef de police.

Jim Watson et Peter Sloly font l'objet de nombreuses critiques pour leur gestion de la manifestation, qui se poursuit pour une 11e journée au centre-ville.

Les instigateurs de la pétition les accusent d'avoir abandonné les résidents d'Ottawa, malgré l'illégalité, le danger et les impacts de cette manifestation.