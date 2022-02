Manifestation: Mike Duggan plonge le conseil municipal dans l'embarras

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, se dissocie complètement des propos controversés tenus par le conseiller Mike Duggan.

En entrevue au journal LeDroit, l'élu a comparé le drapeau confédéré, un symbole associé à l'esclavage aperçu à la manifestation au centre-ville d'Ottawa, au drapeau des Patriotes.

Appelé également à réagir sur les méfaits commis à la statue de Terry Fox, il avance que Terry lui-même aurait participé aux manifestations du week-end s'il avait été encore en vie.

Dans une déclaration écrite publiée hier soir, France Bélisle a tenu à s'excuser au nom du conseil municipal, affirmant que le rôle d'élu ne devrait pas être une vitrine à leurs convictions personnelles.

« Je me dissocie totalement des récents propos tenus par le conseiller. Le rôle d'élu nous offre une tribune qui ne devrait en aucun cas être une vitrine à nos convictions personnelles. Je me sens également la responsabilité de m'excuser au nom du Conseil municipal, auprès des citoyens d'ici, et ailleurs, qui peuvent être blessés par de tels propos. Ces prises de positions ne représentent en rien les valeurs des autres membres du Conseil. »

- France Bélisle, mairesse de Gatineau