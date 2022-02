Manifestation: «un plan» et des «ressources suffisantes» à Ottawa

Les changements à la tête du Service de police d'Ottawa pourraient mener à davantage d'actions concrètes contre les manifestants qui occupent le centre-ville de la capitale depuis maintenant 20 jours.

Le nouveau chef intérimaire, Steve Bell, a un plan, dit-il, pour mettre fin à l'occupation.

Pour l'instant, il se garde toutefois d'en dévoiler les détails, mais soutient avoir les ressources suffisantes pour y arriver.

« Je crois que nous avons maintenant les ressources et les partenaires pour mettre fin à cette occupation en toute sécurité. La police d'Ottawa est prête, impatiente de faire sa part. Avec le nouveau leadership et la stabilité de notre équipe de commandement, je suis convaincu que nous pouvons mettre fin à cette occupation. Je peux absolument vous assurer que nous avons un plan pour mettre fin à cette occupation illégale dans nos rues et nous continuons à travailler avec eux pour finaliser, fournir des ressources et mettre en œuvre ce plan et mettre fin à l'occupation illégale dans notre ville. » (traduction libre)

- Steve Bell, chef intérimaire du Service de police d’Ottawa