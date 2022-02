Manifestations: la pression augmente sur Justin Trudeau

À Ottawa, la pression est de plus en plus forte sur Justin Trudeau pour qu'il mette fin aux manifestations contre les mesures sanitaires, qui se tiennent maintenant à plusieurs endroits à travers le pays.

La Maison Blanche lui a notamment offert son appui pour lever le plus rapidement possible le barrage du pont Ambassador, entre Windsor et Détroit, un des liens commerciaux les plus importants entre le Canada et les États-Unis.

Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré les chefs des partis d'opposition hier soir pour dénouer la crise des camionneurs.

Ce soir, j’ai eu plusieurs réunions sur les occupations et les barrages illégaux qui ont lieu partout au pays. Ils affectent les communautés où ils se trouvent et ils nuisent aux emplois et aux entreprises ainsi qu’à l’économie de notre pays. Plus de détails ⤵️ — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2022

Il demande à tous les députés de dénoncer les actes illégaux commis par les manifestants et il réclame à nouveau la fin des barrages.

« Ce soir, j’ai eu plusieurs réunions sur les occupations et les barrages illégaux qui ont lieu partout au pays. Ils affectent les communautés où ils se trouvent et ils nuisent aux emplois et aux entreprises ainsi qu’à l’économie de notre pays. […] On va continuer de travailler de près avec les municipalités et les provinces pour mettre fin à ces barrages et s’assurer qu’elles ont les ressources nécessaires. J’ai aussi parlé avec (le) maire de Windsor, du barrage illégal au pont Ambassador. On va aider le maire et la province à reprendre la situation en main, parce qu’elle nuit réellement aux travailleurs et aux économies des deux côtés de la frontière. Enfin, j’ai informé les chefs des partis d’opposition de la situation actuelle et des plus récents développements. J’ai insisté sur le fait qu’il est important que tous les députés de tous les partis dénoncent ces actes illégaux et réclament la fin de ces barrages. » - Justin Trudeau, premier ministre du Canada

L'opposition lui reproche toutefois son inaction depuis le début de la crise.

Même la cheffe intérimaire du Parti conservateur, Candice Bergen, demande maintenant aux manifestants de quitter.

« Je crois que le temps est venu pour vous de retirer les barricades, d'arrêter les actions perturbatrices et de vous rassembler. L'économie que vous voulez voir rouverte, est en train de souffrir. Je crois que ce n'est pas ce que vous voulez faire... Vous manifestez parce que vous aimez votre pays, vous voulez retrouver votre liberté. Aux manifestants ici à Ottawa, vous êtes venus avec un message, ce message a été entendu. » (traduction libre) - Candice Bergen, cheffe intérimaire du Parti conservateur du Canada

On m'a demandé comment, selon moi, le premier ministre Trudeau a géré les occupations de nos frontières et de la capitale nationale.



Voici ma réponse. pic.twitter.com/RniTgDiGv5 — Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) February 10, 2022

Les renforts se font attendre

À l'aube d'un troisième week-end de manifestations à Ottawa, le chef de police répète qu'il aura besoin de renforts.

Pour le moment, à peine 250 policiers supplémentaires ont été déployés à Ottawa par la GRC, sur les quelque 1800 agents que la ville a demandé à recevoir.

Des discussions sont en cours avec plusieurs autres corps policiers.

« Nous faisons des progrès et la clé du succès, une fois encore, est de disposer de plus de ressources pour mettre fin à cette manifestation de manière sûre, légale et rapide. » - Peter Sloly, chef du Service de police d’Ottawa

Pendant ce temps, les policiers continuent de négocier le départ des manifestants.

Plus d'une vingtaine de camions ont quitté le campement du chemin Coventry et la rue Wellington. 25 personnes ont été arrêtées et plus de 1500 contraventions ont été émises.

Des écoles ciblées par les manifestants

Des manifestants pourraient se rendre aujourd'hui aux abords d'écoles de la capitale et de l'Est ontarien pour tenter de faire passer leur message.

Des conseils scolaires, qui sont en contact avec les autorités, ont prévenu les parents de la situation hier.

« Nous avons vu des tweets circuler sur le fait que les manifestants font passer le convoi devant les écoles. Cette idée est inacceptable. Les écoles sont des lieux d'apprentissage, et la sécurité des étudiants et du personnel ne doit pas être menacée. Nous avons contacté le Service de police d'Ottawa et nous savons qu'ils surveillent la situation. Bien que nous n'ayons pas reçu de rapports d'activités inquiétantes en provenance des écoles, notre personnel est conscient et continuera à faire de la sécurité notre première priorité. Comme toujours, s'il y a des raisons de s'inquiéter de la sécurité de l'école, un abri sur place sera activé. » (traduction libre) - Ottawa-Carleton District School Board

Des tactiques dénoncées

Les manifestants opposés aux mesures sanitaires usent d’ailleurs de plusieurs nouvelles tactiques.

Un convoi de manifestants a par ailleurs pris pour cible l'aéroport d'Ottawa hier matin, ainsi que l'autoroute 417 en soirée.

Le Service de police d'Ottawa dénonce également une "action concertée" visant à inonder les lignes d'urgences 9-1-1.