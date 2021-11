Manque de personnel : réduction de services à l'Hôpital de Hawkesbury

Dans l'Est ontarien, la direction de l'Hôpital de Hawkesbury a laissé savoir cet après-midi qu'elle procédait à une réduction temporaire de ses services en raison d'une importante pénurie de personnel.

Les salles d'opération et le Centre familial des naissances fonctionneront à 50% de leur capacité jusqu'à avis contraire.

Les reports d'interventions chirurgicales et la réduction des activités du Centre familial des naissances seront déterminés en fonction de critères précis.

Il faut savoir que les autres soins aux patients hospitalisés et les cliniques ambulatoires continuent de fonctionner aux niveaux prévus.

L'urgence demeure également ouverte.

« La pénurie de personnel infirmier est devenue un problème critique en Ontario et dans l'ensemble du système de santé au pays. Notre situation géographique unique et les besoins linguistiques des patients de l'HGH rendent la situation encore plus difficile. En tant que directeur général, j'ai pris cette décision difficile afin d'atténuer les risques pour les patients et pour le mieux-être du personnel clinique et médical. »

Marc LeBoutillier, directeur général de l'Hôpital général de Hawkesbury