Marc Carrière prend une pause de la politique municipale

Le conseiller municipal Marc Carrière ne sollicitera pas un troisième mandat aux prochaines élections.

Le représentant du district de Masson-Angers en a fait l'annonce hier, dans une vidéo publiée sur Facebook.

Celui qui siège au conseil municipal depuis 2013 affirme que le contexte pandémique actuel a pesé beaucoup dans la balance, mais aussi la nouvelle gouvernance mise en place à la ville, qui selon lui l'éloigne des citoyens.

« Le mandat qui prend fin a été terni par la nouvelle gouvernance implantée par le maire qui a donné, entre autres, plus de pouvoirs au comité exécutif qui est représenté à majorité par Action Gatineau. Les conseillers municipaux indépendants, pourtant majoritaires, ont moins eu leur mot à dire sur la gestion municipale. C’est une vieille façon de faire qui fait reculer la vie démocratique municipale. On s’éloigne de plus en plus des citoyens et des services de proximité. » - Marc Carrière, conseiller municipal du district de Masson-Angers

Marc Carrière indique qu'il s'agit d'une «pause» et non d'un retrait de la vie politique et qu'il n'a pas de projets pour le moment.