Marché By: deux suspects recherchés pour agression au couteau

La police d'Ottawa recherche deux suspects en lien avec une agression au couteau survenue sur la rue George le samedi 19 mars dernier.



Vers 2h40 cette nuit-là, une dispute entre deux groupes a éclaté sur cette rue, à l'ouest du Marché By.

Dans la mêlée, deux hommes ont été poignardés et légèrement blessés.

Le premier suspect est un homme dans la vingtaine, mesurant 1,63 m (5 pi 4 po), aux cheveux foncés tirés vers l'arrière et les tempes rasées. Il portait alors un parka noir à capuchon bordé de fourrure, un pantalon vert à taille basse, des bottes brun clair et noir, ainsi qu'une chemise à motifs.



Son complice est aussi un homme dans la vingtaine, mesurant 1,78 (5 pi 10 po). Il portait alors un manteau noir matelassé, un pantalon noir, des bottes noires, un capuchon rouge et une tuque noire à logo.



Toute personne ayant des renseignements relatifs à cette affaire est priée de communiquer avec l'Unité des enquêtes criminelles au 613 236-1222, poste 5166.