Marche dans le Vieux-Hull pour la Nuit des sans-abris

Une marche de solidarité aura lieu ce soir dans les rues du Vieux-Hull pour dénoncer la pauvreté.

L'événement est organisé en marge de la 19e édition de la Nuit des sans-abris.

La soirée vise à sensibiliser la population aux problèmes de pauvreté et d'itinérance.

« Cet évènement se veut une soirée de sensibilisation à la situation de pauvreté, de désaffiliation sociale et d'itinérance affectant de plus en plus de Québécois. Cet événement se veut aussi mettre en lumière les conditions précaires auxquelles les personnes en situation d'itinérance sont confrontées quotidiennement. »

Extrait du communiqué de presse du Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais