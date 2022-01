Matières résiduelles : Les entreprises de Gatineau devront en faire plus!

Les entreprises de Gatineau devront en faire nettement plus afin que la Ville puisse atteindre ses objectifs en matière de gestion des matières résiduelles.

Les industries, commerces et institutions gatinoises participent peu à l'effort collectif, ayant récupéré seulement 31% de matières recyclables et 6% de matières compostables en 2020.

La mairesse France Bélisle s'attend à une vive opposition de ce côté, ce pour quoi elle veut miser sur la communication et l'accompagnement.

On sait qu'on va vivre de la grogne, on sait que les gens vont trouver ça compliqué, on sait qu'ils vont trouver ça lourd, on sait que ça va être difficile, c'est ça le changement.

- France Bélisle, Mairesse de Gatineau