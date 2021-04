Maude Marquis-Bissonnette deviendra la nouvelle cheffe d'Action Gatineau

Maude Marquis-Bissonnette accède à la chefferie du parti Action Gatineau.

La conseillère du district du Plateau est la seule à avoir déposé sa candidature pour succéder à Maxime Pedneaud-Jobin.

Son nouveau rôle sera officialisé lors de l'Assemblée générale du parti le 25 avril prochain.

« Nous sommes vraiment heureux d'avoir comme prochaine cheffe une femme d'exception qui a visiblement à cœur le bien-être de la ville, de ses citoyens et de l'environnement. Maude Marquis-Bissonnette incarne les valeurs du parti au quotidien et nous sommes convaincus qu'elle saura rallier les gatinoises et gatinois derrière elle. » Donald Roy, président d'Action Gatineau

Elle sera donc la candidate d'Action Gatineau en vue de la course à la mairie qui aura lieu lors des élections municipales prévues à l'automne.

Rappelons que le maire Maxime Pedneaud-Jobin a annoncé dans les derniers mois que c'était son dernier mandat.

Pour l'instant, on retrouve deux autres candidats dans la course à la mairie, soit Jean-François LeBlanc et France Bélisle.