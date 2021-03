Maude Marquis-Bissonnette tente sa chance à la chefferie d'Action Gatineau

Maude Marquis-Bissonnette tente sa chance pour succéder au maire et chef du Parti Action Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

La conseillère du district du Plateau en a fait l'annonce sur sa page facebook cet avant-midi.

« Après plus de 10 ans en politique, je sais dans quoi je m'embarque et je sais que ça ne sera pas toujours simple. Si je peux vous garantir quelque chose, c'est que quand je décide de me lancer dans un projet j'y mets toute mon énergie. »

Maude Marquis-Bissonnette