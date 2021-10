Maxime Pedneaud-Jobin tire sa révérence

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a fait un dernier tour de piste hier soir, en siégeant à son tout dernier conseil municipal.

Il y avait évidemment beaucoup d'émotions dans l'air, après deux mandats de l'administration Pedneaud-Jobin.

Le maire s'est félicité du travail accompli dans les huit dernières années, affirmant que Gatineau a enfin pris la place qui lui revient.

« Moi je pense qu'on a une ville qui est plus verte, qui est plus solidaire, qui est plus moderne, qui est plus connue, qui a pris sa place... Je pense qu'on est passé d'une ville qui est pas juste grande par sa taille, mais aussi par ses actes. »

- Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau