Méfiez-vous d'un présumé organisme caritatif de la région

Quelques conseils de prévention



- Consultez attentivement le site web. Un organisme de bienfaisance responsable fera figurer les éléments suivants sur son site web : sa mission et ses programmes, ses objectifs mesurables et ses réalisations. Vous devriez également pouvoir trouver des informations sur ses finances. N'oubliez pas que le type de travail effectué par une organisation caritative aura une incidence sur ses coûts.



- Évitez de donner si vous vous sentez pressé. Ne succombez pas à la pression de prendre une décision immédiate. Les organismes légitimes accueilleront votre don demain autant qu'elles le font aujourd'hui.



- Demandez le numéro d’enregistrement de l’ARC et vérifiez sur le site du gouvernement du Canada si l’organisme de bienfaisance s’y trouve.



- Ne donnez jamais d’argent liquide. Préparez des chèques à l’ordre du nom complet de l’œuvre.



- Ne divulguez jamais vos renseignements personnels (date de naissance, NAS etc.)



- Posez des questions. Des réponses vagues ne suffisent pas.



Source: Bureau d'éthique commerciale