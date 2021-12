Menaces envers des écoles d'Ottawa : un autre ado interpelé

Un autre adolescent a été interpelé cette semaine en lien avec les menaces visant des écoles d'Ottawa.

Le jeune de 17 ans a été accusé hier de méfait et de profération de menaces.

Selon les autorités, sa cible était son école secondaire du secteur Est.

Un peu plus tôt cette semaine, six jeunes de 12 à 16 ans ont également été interpelés pour avoir écrit ou publié des menaces à l'endroit d'élèves et d'enseignants d'écoles du secteur Ouest.

Ces jeunes évitent toutefois les tribunaux puisque les policiers ont choisi des mesures alternatives, comme des programmes de déjudiciarisation et des mises en garde verbales.