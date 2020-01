MÉTÉO | Chaussée enneigée et visibilité réduite à Gatineau-Ottawa

La prudence sur les routes est encore de mise ce matin dans la région.

La chaussée est enneigée à plusieurs endroits et la visibilité varie de bonne à réduite. Pour en savoir plus sur les conditions routières actuelles, cliquez ici.

Depuis hier, les autorités rapportent des accidents et des sorties de route, mais rien de majeur à signaler.

Autant à Gatineau qu'à Ottawa, les équipes de déneigement travaillent d'arrache-pied depuis le début des précipitations.

Il faut dire qu'on a reçu au cours des dernières heures plus de 5 mm de pluie verglaçante et plus de 7 cm de neige.

Et ce n'est pas terminé. Environnement Canada prévoit de 2 à 4 cm de neige supplémentaire au cours de la journée.